Toeristen in Alaska gedood door vallende stukken ijs

Drie toeristen die op een gletsjermeer in Alaska om het leven zijn gekomen, zijn geraakt door afbrekend en vallend ijs. Dat ijs was afkomstig van de smeltende gletsjer die het meer voedt, melden de lokale autoriteiten van de stad Valdez.



De slachtoffers zijn twee Duitsers en een Oostenrijker. Ze werden afgelopen dinsdag dood aangetroffen door kajakkers in Valdez Glacier Lake, ongeveer 120 mijl (193 km) ten oosten van Anchorage.



De drie werden gevonden in een gebied met veel drijvende ijsbergen en 'een ijzige sneeuwbrij'. Dat zei Sheri Pierce, woordvoerster van het stadsbestuur. Het meer is populair is vanwege de uitzichten.



De woordvoerster stelt dat de omstandigheden suggereren dat vallende stukken ijs de toeristen heeft gedood. Een van de slachtoffers had ernstig hoofdletsel.

Reacties

Hopen maar. Kan ook zijn dat een psychopaat besloten hadden iedereen inclusief zichzelf om het leven te brengen. Of erger nog, leeft die nog en is de wildernis ingevlucht.



Waarm schrijf ik dit alles? Ik lees het nieuws weleens.

Of misschien heb ik hier op wmr een poosje te lang rondgehangen.

@zekerlezen :

waarom hebben we het dan niet allemaal waarom hebben we het dan niet allemaal

T



Dus ja, wmr voegt echt wel iets toe. En er wordt niet gekeft over klimaatbeheersing of haatdragend gereageerd op andere rassen of genders, als ik het goed zeg. @zekerlezen : ik heb inmiddels geleerd dat ik hier meer opsteek dan als ik op Twitter The Guardian, Time of CNN volg.Dus ja, wmr voegt echt wel iets toe. En er wordt niet gekeft over klimaatbeheersing of haatdragend gereageerd op andere rassen of genders, als ik het goed zeg.

@Ronnymij :

volgens mij zeg je het goed volgens mij zeg je het goed

T @botte bijl :

@Ronnymij :

volgens mij zeg je het goed Quotevolgens mij zeg je het goed



gelukkig gelukkig

