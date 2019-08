Mysterieus cassettebandje vol gedichten leidt tot zoektocht naar Jordanese Coby

Voor zijn vakantie schafte de 35-jarige Wisse Beets een tweedehands auto aan, mét cassettespeler. Bij de kringloopwinkel kocht hij daarom voor een schijntje een stapel cassettebandjes. Vanaf de eerste luisterbeurt sprong één bandje er bovenuit. Het stond vol gedichten over de Jordaan, in de jaren '80 ingesproken door ene Coby.



'De Jordaan daar is het leven, ergens anders wen je nooit. Ook al smaakt je bier hetzelfde, je voelt je ergens toch berooid.' Het is één van de teksten die te horen is op het cassettebandje, waar Wisse welgeteld 10 cent voor neerlegde. Hij raakte al snel geïntrigeerd door de gedichten en de vrouw erachter. Hij besloot dat hij meer te weten wilde komen over haar identiteit.



Doordat er veel persoonlijke details in de gedichten zijn verwerkt, had Wisse flink wat informatie over Coby en de plekken waar ze kwam. AT5 ondernam samen met Wisse een zoektocht door de Jordaan, langs verschillende kroegen en Jordanezen. En mét resultaat...



Op 7 augustus organiseert Wisse samen met het Jordaanmuseum een avond in verpleegtehuis De Rietvinck, uiteraard in de Jordaan. Op die avond zijn gedichten van Coby te horen en hoopt Wisse bekenden van Coby tegen te komen. Wie er die avond bij wil zijn kan op de website van het Jordaanmuseum een ticket kopen.



Ook ontvangt Wisse graag nog meer informatie over Coby dan zijn zoektocht vandaag heeft opgeleverd. Tips kunnen gemaild worden naar beets.wisse@gmail.com

