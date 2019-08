Beloning voor eerste koppel dat jongen ter wereld brengt in Pools ‘meisjesdorp’

Het Poolse gehucht Miejsce Odrzanskie, in het zuiden van het land, telt 300 zielen, waarvan de overgrote meerderheid van het vrouwelijke geslacht. De laatste mannelijke boreling die er nog steeds verblijft zag twaalf jaar geleden het levenslicht. Het gebrek aan jongens is zo nijpend dat de burgemeester een beloning uitlooft aan het eerste koppel dat erin slaagt om een jongen ter wereld te brengen, zo melden lokale media.



Tomasz Golasz, vrijwilliger bij het brandweerkorps, zegt dat “het probleem al decennialang aansleept”. “Ik kwam naar dit dorp, huwde hier een meisje en kreeg twee dochters. Ik zou graag een zoon willen, maar dat lijkt me onrealistisch. Mijn buurman kreeg ook twee dochters. Ik denk dat vrouwen hier gewoon geen zonen kunnen baren.”



In een zoektocht naar antwoorden voor het raadselachtige geboorteprobleem grasduinde Rajmund Frischko, burgemeester van de regioraad, in de geboortestatistieken. De vader van twee dochters getuigt: “Bij nazicht van oudere geboortecertificaten lijken de vermoedens van oudere dorpsbewoners bevestigd. Er worden hier voortdurend meisjes geboren, de geboorte van een jongen is een zeldzaamheid. Die puzzel uitleggen wordt geen eenvoudige klus.”



Mogelijk liggen omgevingsfactoren aan de oorzaak van dit ‘meisjesdorp’. Ondertussen wil burgemeester Rajmund Frischko het aantal geboortes stimuleren, en zo de kans op een jongen vergroten: “Ik heb besloten om de ouders van de eerstvolgende mannelijke boreling te belonen”, aldus de man aan staatszender TVP1. “Ik zeg niet wat die beloning is, maar ik kan u verzekeren dat het een aantrekkelijk cadeau zal zijn.”

03-08-2019 17:19:22 Emmo

Dit is weer een open uitnodiging voor @Ronnymij

03-08-2019 17:22:51 Ronnymij

T



met inderdaad vier zonen zou dit voor mij een peuleschil zijn.



Maar eeh, ik begin toch niet een rare reputatie te krijgen hier he?

03-08-2019 17:32:36 Mariekez

wij zijn alle jaren bezig een zoon te krijgen maar steeds een meisje wij zijn alle jaren bezig een zoon te krijgen maar steeds een meisje

03-08-2019 17:37:20 Emmo

@Ronnymij :

Zo'n vieze ouwe man

Goed wassen. Dan ben je niet zo vies meer.

03-08-2019 17:42:15 Ronnymij

T Voor mij is het wat te laat om nog weer een kind te krijgen, al vind ik het heel gezellig en blessed om weer een prachtige zoon te hebben nu hoor @Mariekez : ik kan wel even een recept online zettenVoor mij is het wat te laat om nog weer een kind te krijgen, al vind ik het heel gezellig en blessed om weer een prachtige zoon te hebben nu hoor

03-08-2019 17:47:42 Mariekez

graag



graag

Er past er nog eentje bij

03-08-2019 18:50:12 Mamsie

Ik vraag me af waardoor de mannen alleen nog maar 'meisjeschromosomen ' kunnen produceren.

Het lijkt me toch een soort mutatie die ergens een oorzaak moet hebben.

03-08-2019 18:54:18 Ronnymij

T @Mamsie :

Ik vraag me af waardoor de mannen alleen nog maar 'meisjeschromosomen ' kunnen produceren.

niet generaliseren he ?

