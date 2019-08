Smakelijk? Kwart van maaltijdbezorgers neemt hapje van leveringen

Een Amerikaanse studie van US Foods heeft uitgewezen dat maar liefst één op de vier maaltijdkoeriers al heeft geproefd van zijn of haar leveringen alvorens de maaltijd daadwerkelijk bij de klant te bezorgen. Meer dan de helft van de ondervraagde bezorgers bekent zelfs zich niet te kunnen bedwingen nadat ze de geur van de maaltijd opgesnoven hebben.



Wanneer de maaltijd ook nog eens lekker ruikt, stijgt dat percentage naar 54%. “Het spijt ons te moeten melden dat bezorgers soms impulsief reageren op eten, en daarmee hun gezegende taak van onze honger te spijzen schaden!”, aldus de onderzoekers, die 497 (ex-)maaltijdbezorgers bevroegen voor deze studie.



85% van de 1518 ondervraagde klanten geeft aan dat ze zich geruster zouden voelen indien hun bestellingen steviger verpakt zouden worden. Maar de hongerige koerier heeft reden tot de klagen: volgens de studie zegt 60% van de bezorgers zelden of nooit fooi te krijgen, en 39% krijgt af te rekenen met “onduidelijke instructies van de klant”. Zit er enige rancune in het spel?



De studie wijst ook uit dat maaltijdapps als UberEats en Grubhub razendsnel aan populariteit winnen. De doorsnee persoon heeft twee maaltijdapps op zijn smartphone staan, en gebruikt die drie keer per maand.

Reacties

03-08-2019 09:37:42 Emmo

Stamgast



In mijn vak heet dat: "Wie appelen vaart die appelen eet".

Maar in de haak is het niet, natuurlijk.

03-08-2019 09:40:54 stora

Oudgediende



Dat moet je toch zien als er een hap uit je pizza is genomen?

03-08-2019 10:06:42 Mamsie

Oudgediende



Staan ze dan voor je deur even met hun vingers in je eten te graaien?

Terwijl jij wacht op de deurbel?

