Bewoner waarschuwt eigenhandig fietsers voor slechte plekken

SCHAGEN - Een bewoner van de Rijperweg in ‘t Rijpje is het zo zat dat de gemeente een fietspad tussen Sint Maarten en Tuitjenhorn nog niet heeft opgeknapt, dat hij eigenhandig slechte plekken op het pad heeft gemarkeerd.Dat schrijft onze mediapartner Noordkop Centraal. Het komt volgens hem vooral door 'het getreuzel en niet nakomen van eerder gemaakte afspraken' over het weghalen van hobbels in het fietspad door de gemeente."Ondertussen is een dusdanige situatie ontstaan dat wielrenners en mensen in een scootmobiel het fietspad niet meer durven te gebruiken en ten einde raad de rijweg opzoeken", zegt hij. "Toch blijven er fietsers gebruik maken van het fietspad, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Beter zou zijn om het meest slechte stuk fietspad voorlopig af te sluiten totdat het fietspad weer veilig is om op te fietsen."

02-08-2019 13:49:46

Ik zie hetzelfde hier in Eindhoven gebeuren. Sommige fietspaden zijn dusdanig verslechterd dat als je er dagelijks overheen moet, je serieus rugklachten krijgt. Wanneer je vervolgens de gemeente hiervan op de hoogte brengt, krijg je een week later netjes antwoord dat het in hun ogen allemaal wel meevalt, en 5 jaar later er nog steeds niets aan de situatie verandert is.



Wat op zich allemaal nog tot daar aan toe zou zijn, als het niet zo was dat ik ondertussen allerlei andere wegen hier rondom mij volledig vernieuwd zie worden terwijl die in veel betere staat verkeerden dan die fietspaden! Dus met een smoesje als "er is geen geld", hoeven ze bij mij ook niet mee af te komen zetten!