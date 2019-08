Wie heeft deze oude foto verloren op Amsterdam CS?

Een opmerkelijke vondst dinsdag op het Centraal Station. Een man vond daar een wel erg oude foto . Hij is op zoek naar de eigenaar.Edwin Bokhorst liep gisteren op Centraal Station, waar hij werkt. Rond 12 uur vond hij de foto. De foto lag in de middentunnel, net na de check-in poortjes aan de stadszijde.Het is niet duidelijk van wie de foto is. Op de foto is geen geschreven tekst of iets dergelijks te zien. 'Je kunt bijna voelen dat iemand om een hele bijzondere reden zo'n oude foto bij zich draagt. Misschien is het wel de laatste foto die van deze vrouw is gemaakt', vertelt de vinder.Mocht je de eigenaar van de foto zijn of meer weten, dan kunt je contact opnemen met AT5, via info@at5.nl of 06 5119 0938.