Man doneert lichaam overleden moeder, leger VS blaast haar op

In 2014 overleed de moeder van Jim Stauffer op 74-jarige leeftijd. Hij doneerde haar lichaam aan de wetenschap, maar dat ging niet zoals hij verwacht had: het werd niet ontleed en onderzocht, maar met explosieven opgeblazen.Het Biological Resource Center in de Amerikaanse stad Phoenix waaraan hij zijn moeder toevertrouwde, gaf haar lichaam namelijk aan het leger. Daar werd het op een stoel gebonden, waarna een bom onder het meubelstuk tot ontploffing werd gebracht. Onderdeel van een zogenaamde 'blast test'."Ik voel me een beetje een sufferd. Ik ben van nature niet goedgelovig", vertelt Stauffer volgens ABC15. "Maar in dit soort situaties denk je toch niet dat er zoiets aan de hand zou kunnen zijn - je vertrouwt ze toch. Ze moeten het toch hebben van vertrouwen." Stauffer voegt er aan toe dat hij hier nooit meer overheen komt. "Ik zou niet weten hoe."

blijkbaar was deze blaastest wetenschappelijk..want nu weten ze...maakt het veel verschil, Jim, of het lichaam langzaam ontleed wordt, of in 1x snel?

02-08-2019 09:31:21

Ik zou ook nooit aan zoiets gedacht hebben als in dit bericht beschreven is.



Toch denk ik dat het wetenschappelijk is, want hoe herkent men stukjes lichaam van bv een neergestort vliegtuig of een bom die is ontploft in een gebouw? Dit is dan toch een wetenschappelijk onderzoek, want ook hoe lang zijn de stukken lichaam nog als zodanig herkenbaar in verschillende omstandigheden enz., je wil tenslotte allemaal je dierbare thuis krijgen na zo'n drama.



Toch ziet men liever dat een lichaam voor ziektes en dergelijk onderzocht wordt. Of dat het voor studenten is die dan leren hoe men chirurgische ingrepen kan doen.



Ze kunnen maar beter kenbaar maken wat er op de programma's staat om te onderzoeken dan voorkom je zulke teleurstellingen van de families.