Brandweer krijgt kat wel uit boom maar niet uit dakgoot

De brandweer werd woensdagmiddag kort voor 17.30 uur de gealarmeerd voor een kat in de boom.Volgens omwonenden zat het beestje al zeker 24 uur in de boom aan het Klein Brabant in Vught. De brandweer heeft enkele reddingspogingen gedaan waarna de kat het dak op sprong. De kat zit nu in de dakgoot van de woning. Het is de brandweer niet gelukt de kat in zijn kraag te grijpen. Buurtbewoners houden de situatie van de kat in de gaten. Mocht het beestje uitgeput raken, wordt opnieuw bekeken wat de brandweer kan betekenen.

01-08-2019 23:51:07

zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 761

OTindex: 41



Was ook hier een paar dagen geleden gebeurd. Een kat klom bovenop een schuin afdakje buiten mijn kamerraam, en ik dacht in eerste instantie dat er een noodgeval was, want de kat kon niet meer vanzelf naar beneden. En die lag ook lekker drollen naar beneden te poepen terwijl die daar dus aan een stangetje hing. Ik belde direct de brandweer en haaste me naar buiten om op de begane grond de kat te proberen op te vangen in mijn armen, mocht die onverwachts vallen. Kat bleef daar hangen als verstard en verstijfd, en ging zelfs miauwen. Na een kwartier nog geen brandweer dus ik ging een tijd lang afstand van nemen en afhaken. En verwijderde me uit het zicht door om de hoek van het gebouw te lopen. Want ik begon mij inmiddels af te vragen hoe kwam die daar in de eerste plaats (het was niet zomaar bereikbaar, je moest als kat loodrecht tegen een bakstenen muur opklimmen).



Tot mijn verbazing, zodra ik terugkwam zag ik nog een kat verschijnen en er hing daar onderaan dat afdakje, maar nog niet helemaal op de grond dus, een plantenbak met modder en dergelijke. Iets verderop een open raam, van de buur dus die ze daar uit had gelaten. Ik besefte dat de katten zo weer naar beneden of binnen konden als ze dat wilden.



Nog een kwartier of zo weggegaan en toen ik terugkeerde nog geen brandweer en ook de eerste kat, degene dus die precair leek te hangen, was inmiddels lekker veilig op eigen kracht op de hangende plantenbak gaan staan. Dus van de stang af waaruit die kon vallen, en een paar meter erboven hing.



Dus katten gaan je zeker trollen om te zien hoe jij op hun prikkels reageert. Last je ze met rust, gaan ze veelal gewoon vanzelf terug naar een veilige plek.