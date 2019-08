“Aliens kunnen onderweg zijn om ons te vernietigen”

Volgens een astrofysicus zouden we zonder het te weten in gevaar kunnen zijn door de massale lichtvervuiling op onze planeet. Die kan immers buitenaards leven met kwalijke bedoelingen aantrekken.



Jacco van Loon is astrofysicus aan de Keele Universiteit in de Engelse stad Newcastle-under-Lyme. Van Loon waarschuwt de mensheid voor de gevaren die lichtvervuiling op Aarde met zich mee kunnen brengen. Doordat we onze planeet ’s nachts massaal verlichten, geven we onze locatie weg aan potentieel buitenaards leven.



Bovendien sturen we enorm veel radiogolven de ruimte in die eveneens opgepikt kunnen worden door aliens. Sommige astronomen hebben dat zelfs bewust gedaan met de bedoeling om onze aanwezigheid kenbaar te maken aan buitenaards leven. Zo stuurde astronoom Frank Drake in 1974 via radiotelescoop Arecibo in Puerto Rico dergelijk bericht de ruimte in. Intussen bevindt dat bericht zich op 45 lichtjaren van ons.



Van Loon benadrukt dat de massale aanwezigheid van lichtvervuiling en radiogolven gevaarlijk kan zijn als het buitenaards leven dat de signalen opvangt niet van plan is om vriendelijk gedag te komen zeggen. “Het is best mogelijk dat buitenaards leven ons al opgemerkt heeft, maar dat zij – in tegenstelling tot ons – zich bewust schuilhouden om niet opgemerkt te worden. Bovendien kunnen aliens perfect technologisch geavanceerder zijn dan ons. De kans bestaat dat zij al onderweg zijn naar ons om ons te overheersen, op te eten of te vernietigen uit voorzorg. Uiteindelijk zijn we zelf agressief van aard”, vertelt hij in The Conversation.



Ook de Britse kosmoloog Stephen Hawking waarschuwde de mensheid eerder al dat buitenaardse wezens “roofzuchtige plunderaars kunnen zijn die de kosmos afschuimen op zoek naar planeten om te veroveren en te koloniseren”.

Reacties

01-08-2019 21:04:37 stora

Oudgediende







Dan hang ik een bordje om mijn nek dat ik niet te vreten ben.

01-08-2019 21:16:06 Emmo

Stamgast







@stora : Dan zeggen hullie dat ze geen honger hebben.

01-08-2019 22:13:27 allone

Oudgediende







Quote:

Doordat we onze planeet ’s nachts massaal verlichten, geven we onze locatie weg aan potentieel buitenaards leven Dus die buitenaardse kunnen zonder probleem door allerlei melkwegstelsels reizen, maar ontdekken de aarde alleen doordat hier een paar lichtjes aanstaan? Dus die buitenaardse kunnen zonder probleem door allerlei melkwegstelsels reizen, maar ontdekken de aarde alleen doordat hier een paar lichtjes aanstaan?

