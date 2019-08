Jonge vrouw van bus gegooid omdat ze “te weinig kleren droeg”

Een Zweedse vrouw mocht onlangs de bus niet op omdat de buschauffeur vond dat ze te schaars gekleed was. “Ik heb me nog nooit zo vernederd gevoeld”, reageert ze.Amanda Hansson wilde afgelopen vrijdag de bus in Malmö nemen, maar toen ze opstapte, hield de buschauffeur haar tegen. De 19-jarige vrouw droeg een shortje en een topje omdat het 27 graden warm was. Dat was tegen de zin van de buschauffeur, die haar duidelijk maakte dat ze in dergelijke outfit niet mee mocht rijden.Ze trok naar Facebook om het verhaal aan te kaarten. “Ik was zo kwaad dat ik wilde schreeuwen en huilen. Wat voor seksistische zever is dit? Ik heb me nog nooit zo vernederd gevoeld”, schreef ze.Amanda kreeg heel wat positieve reacties op haar bericht. “Niemand hoeft jou te zeggen wat je al dan niet mag dragen. Ik hoop dat je die visie behoudt, ongeacht wie je tegenkomt”, is de algemene teneur.De buschauffeur werd intussen tijdelijk geschorst. De woordvoerder van de busmaatschappij betreurt de feiten. “Dit was niet correct. Uiteraard mag iedereen op de bus gekleed zijn in een short en een topje. Ik kan bevestigen dat de buschauffeur niet handelde uit religieuze of politieke beweegredenen”, aldus Linus Erixon van Skånetrafiken op Twitter.