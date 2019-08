Een mega-ballenbak voor volwassenen in IKEA Groningen

Bijna iedere volwassene droomt er wel eens van om weer kind te zijn. Nou, dat kan tijdens de heropeningsweek van IKEA. Want dan staat in het magazijn een enorme ballenbak voor volwassenen.



De IKEA in Groningen wordt op dit moment grondig verbouwd. Het Zweedse bedrijf houdt volgers via sociale media in de gaten.



Stadsblog Sikkom zag al dat er in de reacties bijna gesmeekt werd om een ballenbak.



De gebeden zijn blijkbaar gehoord. Op 4 september wordt de winkel om 9.30 uur officieel geopend met meerdere acties. Zo wordt er één minuut gratis winkelen weggegeven.

