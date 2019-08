Man in mascottepak bezwijkt aan hitte in Japans pretpark

Een 28-jarige man is tijdens hitte in Japan bezweken toen hij in een attractiepark in de stad Hirakata danspassen oefende, gekleed in een mascottepak. Dat pak woog maar liefst 15 kilo.



Na de training met collega's verloor hij het bewustzijn en werd hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed.



Op het moment dat de man de danspassen oefende was het bijna 29 graden Celsius. Het park schort vanwege het incident het gebruik van mascottepakken op.



Japan gaat dezer dagen gebukt onder een hittegolf die al aan elf mensen het leven het gekost, onder wie de man in het park. Meer dan 5000 mensen kwamen met klachten in het ziekenhuis terecht.

Reacties

Ik heb een appartement in Oostenrijk dat door Landal verhuurt wordt. Op dat park rent Bollo in de rondte. De mensen die dit in de zomer doen worden minstens elk half uur afgelost, bij voorkeur overigens zonder dat de kinders het in de gaten hebben.

