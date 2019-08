Werkstraf voor automobilist die waarschuwingen bandenspanning negeerde

Een man die vanwege een zachte band op de linkerrijstrook van de snelweg A20 stil ging staan en daardoor een ernstig auto-ongeluk veroorzaakte, is veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan het veroorzaken van een gevaarlijke situatie op de weg.



Voor het ongeluk twee jaar geleden bij Nieuwerkerk aan den IJssel waren controlelampjes van de bandenspanning op het dashboard van de automobilist gaan branden. Ook klonk er een luid waarschuwingssignaal. De rechtbank zegt dat automobilisten die desondanks doorrijden zich moeten realiseren dat ze voor de strafrechter kunnen komen. De rechter voegde er wel aan toe dat de veroordeelde man deze situatie nooit heeft gewild.



Nadat het lampje was gaan branden en het systeem was gaan piepen, reed de man uit Moordrecht nog 21 kilometer door. Dat blijkt uit onderzoek van de politie, die de boordcomputer heeft uitgelezen. Pas toen het stuur begon te trillen, minderde de bestuurder vaart en kwam hij tot stilstand op de linkerrijstrook.



Hij ging zijn auto uit om andere automobilisten te waarschuwen, maar de bestuurder van een aankomende auto zag dat niet en reed met volle vaart tegen de auto van de man. Het slachtoffer vloog met zijn auto over de kop en liep ernstig letsel op.



Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging met een proeftijd van twee jaar geëist.

Best een zware straf voor slechts 21 km doorrijden met een waarschuwingslampje.

