Andijk ziet ze vliegen: vogelhuisjes duiken op in voortuin

ANDIJK - Een buurtbewoner van de Witte Valkstraat in Andijk keek vreemd op toen hij plotseling een vogelhuisje in zijn voortuin zag staan. Alleen bleken de aansluitende tuinen in het dorp er ook vol mee te staan. Maar de hamvraag bleef: waar komen ze vandaan?Sinds twee jaar zijn alle woonstichtingen verplicht om bij renovatie en isolatie van huizen een alternatieve broedplaats voor zwaluwen, huismussen en vleermuizen te installeren. Zolang ze dit niet doen, mogen ze van de natuurwet niet aan de werkzaamheden beginnen.In de buurt van de Witte Valkstraat zijn voor het grootste gedeelte sociale huurwoningen van woonstichting De Grootslag te vinden. Deze stonden op de lijst voor renovatie en dus moesten de alternatieve broedplaatsen worden aangebracht. De buurt werd onderzocht en de zogenoemde 'nestkastjes' geïnstalleerd."Bij isolatie worden de woningen kierdicht gemaakt en dat belemmert deze bedreigde vogelsoorten. Daarom zijn we verplicht om onderzoek te laten doen naar alternatieven. Pas als we het advies volgen en alle nestkastjes zijn geïnstalleerd, mogen we starten met de renovaties. Het is inderdaad relatief nieuw en heeft consequenties voor de huurders", aldus communicatie-medewerker Margriet Kunst van De Grootslag."Iedereen wordt geïnformeerd over de komst van de kastjes in de tuin en aan de gevel. Bij één meneer is het inderdaad misgegaan. Hij heeft een koopwoning, maar stond op de kaart nog aangegeven als sociale huurwoning. Er wordt bij hem zo snel mogelijk naar een oplossing gekeken, want voor particuliere woningen geldt de regel inderdaad niet", aldus Kunst.