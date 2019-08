Foutje: zeeleeuw belandt per ongeluk in bek van bultrug

Een spectaculair gezicht voor de kust van Californië. Daar maakte een natuurfotograaf misschien wel de meest bijzondere foto uit zijn carrière, toen een zeeleeuw per ongeluk in de bek van een bultrug terechtkwam. "Zoiets heb ik nog nooit gezien."Dat zegt fotograaf Chase Dekker, die ook maritiem bioloog is. Hij nam deze foto vorige week vanaf een boot tijdens een walvisexpeditie op de Stille Oceaan.Op Instagram schrijft hij dat de bultruggen op jacht waren naar een school ansjovis, toen het gebeurde. "De zeeleeuw ging blijkbaar niet snel genoeg uit de weg en raakte gevangen in de mond van de walvis!"Bultruggen eten normaal gesproken krill en kleinere vissen, dus waarschijnlijk werd de zeeleeuw niet gezien als lekker hapje. De bultrug zou zijn kaken dan ook niet echt om de zeeleeuw gesloten hebben.Volgens Dekker kon de zeeleeuw uiteindelijk uit de bek ontsnappen. "Maar het moet voor beide partijen een hele vreemde gebeurtenis zijn geweest. Die zeeleeuw had een echte 'Jonas in de walvis'-ervaring."