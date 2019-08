Zwangere vrouw laat verfboodschap overal in stad achter: Chris, praat met me voordat de baby komt

Een radeloze vrouw die het goed wil maken met de vader van haar ongeboren kind heeft een spoor van graffiti achtergelaten in een stad in een laatste poging om hem te overhalen met haar te praten.De mysterieuze toekomstige moeder verzoekt ‘Chris’ om terug te komen ‘voordat de baby er is.’In kapitale letters liet de vrouw het afgelopen weekend een verfboodschap achter op muren, lokale parken, BBQ-stands en openbare toiletten, waarbij ze de man verzocht om contact op te nemen.In paarse hoofdletters spoot ze ‘Chris je moet nu met me praten, voordat de baby komt, anders hoeft het niet meer.’Het vandalisme werd gedeeld op sociamedikanalen door bewoners van Frankston, Australië en wordt ‘Chris’ verzocht om de vrouw te bellen, voordat ze de hele stad vernietigt.Het ongewoon verzoek is intussen meer dan 30.000 keer gedeeld en probeert de gemeenschap te achterhalen wie ‘Chris’ is.De identiteiten van de vrouw en ‘Chris’ zijn nog niet achterhaald.Haar verzoek krijgt nu in ieder geval wereldwijde aandacht.