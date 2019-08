Gevalletje overbepakking! Duitse politie zet propvolle Smart aan de kant

Dat vakantiegangers hun auto soms volstouwen met bagage is nagenoeg bekend, maar een Litouwse automobilist die dinsdag werd aangehouden op de Duitse snelweg A9 bleek het wel heel bont te hebben gemaakt. Zijn Smart zat zó extreem vol dat de 52-jarige bestuurder zich amper kon bewegen en vrijwel geen zicht meer had.De verkeerspolitie van het district Hofer spotte de wagen en dirigeerde de Smart naar de parkeerplaats Lipperts-West. Daar werd de man, nadat hij zich met enige moeite uit de auto had gewurmd, aangesproken op zijn verkeersonveilige gedrag. Hij bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Verder was het voertuig niet gekeurd en onverzekerd. De man is op de bon geslingerd en mocht niet verder rijden.Volgens de politie komt overbepakking van personenwagens met name in de vakantietijd regelmatig voor. De Duitse politie waarschuwt voor gevaarlijke toestanden en noemt de Smart - die van voren tot achteren en van de vloer tot het dak propvol zat, een van de extreemste gevallen ooit. Op een foto van het voertuig is dat goed te zien. De man had zelfs een koelbox voor de bestuurdersstoel staan, terwijl het zicht naar rechts geheel onmogelijk was door een vrij absurde hoeveelheid spullen. De bestemming van de Litouwer is onbekend.