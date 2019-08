Schapen vliegen de tuinen in: Exloo ontslaat herder

De vaste schaapsherder in Exloo wordt ontslagen omdat zij de kudde niet in de hand heeft. Het wil niet echt lukken met de kudde in het Drentse dorp: ze is de zesde herder op rij die vertrekt sinds in 2013 de herder overleed die de schapen jarenlang onder zijn hoede had.De dorpswandeling met de schapen is een zomerse traditie die veel toeristen trekt. Monique Tielen is sinds mei 2016 schaapsherder in Exloo. Vorig jaar stopte ze met de dorpswandelingen.Door de verkeerstoename en steeds meer automobilisten die ongeduldig reageerden, vond Tielen het niet langer verantwoord. Ze was ook bang dat de dieren hun poten zouden verwonden aan de rioolputten.De Stichting Schaapskudde in Exloo geeft Tielen de schuld. "Deze herder heeft de kudde en de honden onvoldoende in de hand, waardoor de tochten door het dorp niet goed verlopen. Ze kan niet voorkomen dat de schapen de open tuinen invliegen", zei een bestuurslid.Op 10 juli liet de Stichting Schaapskudde in Exloo weten dat ze Tielen wilde ontslaan. De herder zelf wilde een langere opzegtermijn en spande een rechtszaak aan. Vandaag kwamen ze bij de rechtbank in Assen overeen dat haar contract per 1 oktober wordt beëindigd. Foto