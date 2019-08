Au! Meisje krijgt vogel tegen hoofd tijdens achtbaanrit in Australië

Een ritje in een achtbaan is normaal gesproken al spannend genoeg, maar voor Paige uit Australië kreeg de attractie nog een extra dimensie omdat een ibis tegen haar hoofd vloog.Paige ging met haar oom in de 'DC Rivals Hypercoaster' in Movie World Australië. Dat is een van de langste, hoogste en snelste achtbanen van het zuidelijk halfrond.Al bij de eerste 'afdaling' gaat het mis: een grote witte vogel vliegt in volle vaart tegen het hoofd van het meisje. Haar moeder zette de beelden van het incident op Facebook. De botsing is al binnen vijf seconden te zien: Filmpje