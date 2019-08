Gemeente wil Drentse plas leegvissen na bijtincident met snoek

De gemeente Hoogeveen wil een recreatieplas bij Hollandscheveld leegvissen nadat vorige week een meisje werd gebeten, vermoedelijk door een snoek. De 11-jarige Mirthe raakte gewond aan haar knie en moest naar het ziekenhuis.



Het meisje stond in het water op een plek waar het ongeveer een meter diep was. Ineens voelde ze iets tegen haar been klappen en daarna volgde de beet. "Het deed pijn en ze was enorm geschrokken. Haar been bloedde helemaal", zegt haar moeder.



De moeder plaatste op Facebook een bericht om andere mensen te waarschuwen voor de vissen in recreatieplas Schoonhoven. "Je moet er toch niet aan denken dat je daar met je baby in zo'n zwembandje het water ingaat en dat er dan zo'n snoek zwemt."



RTV Drenthe meldt dat veel mensen inmiddels niet meer durven te zwemmen. De gemeente zegt de zorgen serieus te nemen en laat weten het erg vervelend te vinden voor het meisje. Er wordt met visverenigingen gepraat over het verplaatsen van de vissen naar een naastgelegen visvijver.



Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. Omdat er formeel een visverbod geldt voor de recreatieplas, moet eerst uitgezocht worden hoe dat juridisch zit.



Henk Mensinga van de Hengelsportfederatie Drenthe benadrukt dat het incident een uitzondering is. "Het komt maar heel weinig voor dat een snoek een mens bijt. Het is in al die jaren de tweede keer dat ik dit hoor."



Hij heeft wel een idee waarom het is gebeurd. "Het water in de plas is volgens mij behoorlijk gezakt. De leefomgeving wordt voor vissen dan veel kleiner. Dan raken de vissen ook in het gedrang tussen de mensen."

Reacties

04-08-2019 08:14:14 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 805

OTindex: 41

Dat was dus een vreemde snoek in de bijt.

04-08-2019 08:14:54 Ronnymij

Actief lid

WMRindex: 80

OTindex: 74

Wnplts: Noordwijk

T wel een beetje omgekeerde wereld. Mensen verstoren de natuur door te zwemmen en te vervuilen, en omdat de natuur reageert moeten de vissen maar verkassen.



Ik begrijp best dat je in een plas wil zwemmen, maar houd er dan ook rekening mee dat er dingen in zitten die je niet in een zwembad tegen zal komen.

04-08-2019 08:18:37 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 805

OTindex: 41

@Ronnymij : tis de natuur hoor, je kan er beter mee leren omgaan.

04-08-2019 08:21:27 Ronnymij

Actief lid

WMRindex: 80

OTindex: 74

Wnplts: Noordwijk

T @zekerlezen : precies, als je de jungle in gaat weet je ook dat je opgevreten kan worden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: