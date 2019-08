Prof. Leo Lucassen: Open grenzen? Er bestaan helemaal geen open grenzen, is verzinsel van radicaal rechts.

“Er is namelijk helemaal geen sprake van open grenzen zoals gesuggereerd door radicaal rechtse politici. Althans niet waar het gaat om mensen die van buiten de EU naar Europa komen.



Sinds de jaren negentig is er een streng visumregime dat arbeidsmigratie uit andere werelddelen reguleert. En asielzoekers wordt het sinds begin deze eeuw, en vooral na 2015, steeds moeilijker gemaakt überhaupt het territorium van een EU staat te bereiken.”

