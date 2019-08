Linda (29) doet voor zieke dochter mee aan zwaarste paardenrace ter wereld

Ze beseft nog niet helemaal waaraan ze begint, maar wat vaststaat is dat Linda van Gorkum (29) uit Boskoop volgende week 1000 kilometer gaat paardrijden over de Mongoolse steppe. Ze doet mee aan de Mongol Derby, een meerdaagse en loodzware paardenrace."Dit is een droom voor mezelf, maar ik doe het ook voor het goede doel", vertelt Van Gorkum in het NOS Radio 1 Journaal. Ze wil aandacht vragen voor neurofibromatose, een aandoening die haar 9-jarige dochter heeft. "Als gevolg van de ziekte heeft mijn dochter een tumor op haar oogzenuw gekregen en is ze op 4-jarige leeftijd blind geworden. Weinig mensen weten van deze ziekte af."Voor de Mongol Derby leggen zo'n veertig deelnemers in tien dagen 1000 kilometer af dwars door Mongolië. In het Guinness Book of World Records staat het genoteerd als zwaarste en langste paardenrace ter wereld. Ongeveer de helft van de deelnemers valt halverwege uit."Je zoekt steeds zelf een paard uit, maar ze zijn een zadel niet gewend dus ze kunnen wild reageren," legt Van Gorkum uit. "Vervolgens moet je met gps-navigatie naar het volgende punt zien te komen. Dwars door rivieren en over de steppen." Elke etappe is zo'n 40 kilometer lang en onderweg koken Mongoolse families voor de deelnemers.Paardrijden doet Van Gorkum al jaren. Toch heeft ze de afgelopen maanden flink getraind om te voorkomen dat ze een van de uitvallers wordt.Dinsdag vertrok Van Gorkum naar Mongolië en volgende week zondag is het dan zo ver. "Ik kijk er ontzettend naar uit". En haar dochter Lisa? "Die is erg trots, maar ze vindt het ook enorm spannend."