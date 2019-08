Belgische vrouw zit zes dagen vast in eigen auto

Marie Bestide uit Wanze (bij Luik) die sinds 23 juli werd vermist, is teruggevonden.Dat heeft het parket in Luik maandagavond bevestigd, De 45-jarige vrouw kreeg vorige week dinsdag 's avonds laat een ongeluk en zat zes dagen bekneld in haar auto. Ze overleefde zonder eten en drinken en dat tijdens de hittegolf.De vrouw was dinsdagavond bij haar vriend in Awans weggegaan en werd rond 23.30 uur voor het laatst gezien bij het tankstation in Awans. Ze werd als vermist opgegeven, omdat ze de dagen erna geen teken van leven meer gaf. Ze werd pas maandag gevonden, nadat vrijwilligers die flyers van vermiste personen ophingen, de Fiat Bravo van de vrouw ontdekten in een sloot langs de weg in Saint-Georges-sur-Meuse. De vrouw zat bekneld in haar auto, maar was nog wel bij bewustzijn. Ze is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis. Dit melden Belgische media. Haar zoon Hadiren Riga in de media: 'Voor mij en mijn kleine broertjes is het al een hele opluchting om te weten dat ze nog leeft.'