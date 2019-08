Behulpzame bandiet helpt politie met betere foto van zichzelf

De 33-jarige Steven Murphy wordt gezocht door de Britse politie. Maar de foto bij zijn opsporingsbericht is – naar zijn mening – niet zijn beste. Om de politie en de oplettende burger een handje te helpen, stuurde Murphy daarom een betere selfie naar een lokale Engelse krant.“Op deze manier hebben mensen een betere kans om mij te vinden”, reageert hij op het Facebookbericht van de Lincolnshire Reporter over het feit dat hij gezocht wordt door de politie.Daarbij is de foto – een mugshot – die nu wordt gebruikt niet al te flatterend. “Gebruik niet de slechtste foto van mij”, schrijft hij. “Hier ben ik al drie dagen op rij wakker.” Daarom stuurde Murphy een recentere – en mooiere – selfie naar de krant.Murphy – een voormalig model – is voorlopig nog niet van plan zichzelf bij de politie te melden. Op social media stelt hij de “baas van de stad” te zijn en alleen maar naar het politiebureau te komen als “hij daar zin in heeft”. De lokale politiechef zegt op de hoogte te zijn van de uitlatingen van Murphy en adviseert hem zich snel te melden op het politiebureau.Murphy wordt door de politie gezocht omdat hij niet verscheen in de rechtbank.