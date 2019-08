Man betrapt met beschermde papegaai in wijndoos

Douaniers op het vliegveld van Frankfurt hebben in de handbagage van een Nederlandse man een bijzondere ontdekking gedaan. De man van 55 had een shopper bij zich met daarin een wijndoos. Maar in plaats van drank vonden de douaniers in de doos een levende papegaai.Het ging om een pennantrosella, met rode en blauwe veren. De pennantrosella is een beschermde papegaaisoort. Het dier is in beslag genomen.Het voorval was al op 6 juli, toen de Nederlander met de papegaai naar Egypte wilde vliegen.