Spelende kinderen vinden mensenbotten: Kijk mama, wat een mooie steen

Spelende kinderen hebben maandagmiddag botten gevonden in het dorp Cabauw. De gemeente denkt dat het gaat om menselijke resten. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de botten meer dan honderd jaar oud zijn.Ditte (10) en Janessa (9) vonden de botten. "We waren aan het spelen en toen zagen we ineens iets", vertelt Janessa aan RTV Utrecht. Ditte: "Ik zei tegen mama: 'Kijk wat voor mooie steen ik heb gevonden'. Toen zei mama dat ze dacht dat het geen steen was." Janessa: "Toen bleek het een ruggenwervel te zijn."De moeder van Janessa belde de politie. "Want zij vond het een beetje eng dat wij zo'n bot hadden gevonden. Mijn moeder dacht: 'Waar komen jullie nou mee thuis?'"De gealarmeerde politie ging met de meisjes naar de vindplek. "Wij moesten aanwijzen waar het precies lag en meehelpen", vertelt Ditte. "En toen vond ik nog een bot." Een forensisch specialist van de politie heeft de botten meegenomen voor verder onderzoek.Op de plek waarde meisjes de botten vonden, wordt gebouwd. Mogelijk zijn de menselijke resten omhoog gekomen bij werkzaamheden of zaten ze in de bouwgrond die vanaf een andere locatie is aangevoerd. Omdat de botten meer dan honderd jaar oud zijn, wordt er geen verder onderzoek naar gedaan.De meisjes blijven voorlopig weg uit het perkje. "Ik vond het best wel eng", zegt Janessa. "Er kan hier gewoon nog een schedel of een been liggen", vult Ditte aan. "Nou moeten we een andere hut gaan bouwen."