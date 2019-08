Apple luistert mee naar seks, drugsdeals en medische informatie via Siri

Apple-medewerkers luisteren aan de lopende band mee naar persoonlijke informatie van gebruikers, zegt een anonieme klokkenluider tegen The Guardian. Dat zou gebeuren bij analyses om Siri te verbeteren. Apple zegt in de gebruiksvoorwaarden niet expliciet dat er wordt geluisterd naar mensen die gebruik maken van de virtuele assistent die reageert op spraak.



De medewerkers van Apple hoorden volgens de anonieme klokkenluider onder andere seksgeluiden, drugsdeals en gesprekken tussen patiënten en hun dokter. Hoe vaak dat precies is gebeurd, valt niet te zeggen.



Siri gaat aan wanneer je "Hey Siri" zegt, maar wordt ook regelmatig per ongeluk geactiveerd. Gebruikers hebben vaak niet door dat de virtuele assistent dan luistert. Volgens de klokkenluider gaat de app bijvoorbeeld ook aan door het geluid van een rits die wordt geopend.



"Iedereen met een iPhone kent het wel: Siri wordt per ongeluk geactiveerd, terwijl je daar eigenlijk helemaal niet om vroeg", zegt techredacteur Joost Schellevis bij het Radio 1-programma Nieuws & Co. "Dan kunnen hele persoonlijke gesprekken per ongeluk terechtkomen bij Apple."



Begin deze maand werd al bekend dat de Google Assistant, de tegenhanger van Siri, meeluistert naar Nederlandse gesprekken. Alexa, de variant van Amazon, luistert ook mee.



Volgens Apple wordt naar de opnames geluisterd om Siri te verbeteren. Zo wordt gekeken of de activatie van Siri expres of per ongeluk ging, of de vraag iets was waar Siri bij kan helpen en of het antwoord op de vraag geschikt was. Minder dan 1 procent van alle Siri-gesprekken wordt voor die beoordelingen gebruikt, zegt de Amerikaanse techgigant.



Of dit tegen privacywetgeving in gaat, is nog de vraag. De Ierse privacytoezichthouder is aan het kijken of en zo ja wat er gedaan moet worden aan het meeluisteren door Google. In Ierland is zowel het Europese hoofdkantoor van Google als Apple gevestigd.

