02-08-2019 14:55:13

Pas wanneer we meer energie op kunnen wekken dan het kost om het op te wekken, kan stroom winstgevend worden. En voor zover ik weet, is dat nog niet uitgevonden.We hebben genoeg theorieën hiervoor:- Kernfusie (wat de zon doet), maar dit kunnen wij nog niet opwekken zonder dat het meer energie kost.- Nulpunt energie. Dit is helaas niet mogelijk gezien energie op het nulpunt niet lager kan stromen en dus kunnen we het niet aftappen.- Materie / Anti-materie. Er is geen bron beschikbaar voor anti-materie en we zijn niet in staat om anti-materie op te slaan zonder dat het verloren gaat. Ook kost het maken van anti-materie meer dan het oplevert.En dan heb je nog ideeën als een Dysonbol enz enz. Maar ook daar hebben we de technologie (nog) niet voor.Maar je kan natuurlijk altijd nog een fiets hometrainer in je huis zetten en hier een dynamo op aansluiten. Dan heb je het tenminste zelf in de hand