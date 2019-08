Dronken Indiër bijt slang in stukken nadat hij zelf was gebeten

De Indiase man Raj Kumar heeft een slang gedood die hem had gebeten. Dat deed hij door de slang zelf in meerdere stukken te bijten.



Kumar zat in zijn huis in de stad Etah wat te drinken toen een slang zijn woning binnenglipte en hem aanviel. Hij twijfelde niet en beet de slang vervolgens zelf. Kumar werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens de doktoren is hij er slecht aan toe. Ook waren ze erg verwonderd over de situatie. "Ik heb veel mensen met slangenbeten zien binnenkomen, maar hier nog nooit iemand gezien die een slang had gebeten en het dier daarna in een tas meenam", zei de arts die Kumar behandelde.



De vader van Kumar vertelde dat zijn zoon dronken was. Hij zei ook dat ze de kosten van de behandeling van zijn zoon eigenlijk niet kunnen betalen.

Reacties

02-08-2019 12:28:00 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.101

OTindex: 3.086

Dat kost toch ook veel geld? Ik vind het altijd vreemd dat mensen arm zijn maar wel kunnen drinken tot ze erbij neervallen.Dat kost toch ook veel geld?

02-08-2019 12:42:02 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 73.336

OTindex: 31.802

@omabep :

zo verbaas ik mij af en toe over wie er allemaal sigaretten roken en hoeveel, als ik zie wat een pakje kost zo verbaas ik mij af en toe over wie er allemaal sigaretten roken en hoeveel, als ik zie wat een pakje kost

02-08-2019 13:11:11 Mariekez

Junior lid

WMRindex: 9

OTindex: 17





Maar een slang bijten sushi maar dan erg vers.. geef mij maar gebakken slang



Zie veel mensen die van een uitkering leven maar wel veel alcohol drinken en roken. Hoe doen ze dat.Maar een slang bijtensushi maar dan erg vers.. geef mij maar gebakken slang

02-08-2019 13:28:55 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.985

OTindex: 1.934

Mensen die weinig hebben die bezuinigen op kleding en voedsel denk ik. Zodat ze toch kunnen roken en drinken.

Je ziet ook bij daklozen dat hun kleine beetje geld opgaat aan drank en roken.



02-08-2019 13:36:34 Mariekez

Junior lid

WMRindex: 9

OTindex: 17





Op voedsel bezuinigen zullen we nooit doen.

Inderdaad @stora Op voedsel bezuinigen zullen we nooit doen.

02-08-2019 13:40:39 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.289

OTindex: 71.335

Ze maken wel eens een geintje: als een gifslang jóu bijt dan gaat ie zelf dood.

Nou, dit is dus zo'n persoon.



Ooit eens een reportage gezien over mensen met een uitkering. Die hadden helemaal geen geld over om van te leven want éénderde van de uitkering ging op aan rookwaren.



Laatste edit 02-08-2019 13:44

