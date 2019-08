Johan Cruijff hoort bij de besten, maar in FIFA bij lange na niet

Johan Cruijff is minder goed dan Pelé en Diego Maradona. Dat vinden de makers van het computerspel FIFA in ieder geval. E-sporter Koen Weijland is het daar totaal niet mee eens, en wil graag dat Cruijff in het spel een net zo hoge rating krijgt als de wereldberoemde Braziliaan en Argentijn. En dus startte hij een petitie.Het doel van die petitie: 100.000 handtekeningen. De Canadese ontwikkelaars kunnen vervolgens (hopelijk) niet anders dan de rating van Cruijff bijstellen. Hij wordt nu ingeschat op 94 van de 100 punten. Pelé krijgt er 98, Maradona 97 en de Braziliaanse Ronaldo krijgt er 96.Cruijff staat op gelijke hoogte met de Russische keeper Lev Yashin, de Braziliaanse aanvaller Ronaldinho en de Italiaanse verdediger Paolo Maldini. Ook helden van vroeger, maar toch zeker niet net zo goed als Cruijff? "Het gat met Pelé en Maradona is gewoon heel groot", zegt Weijland."Ik hoop nu zo veel mogelijk mensen te verzamelen en daarmee de makers van de game over te halen", zegt Weijland. Of dat gaat lukken? "Het is nog nooit gebeurd."Weijland is niet de enige die de beslissing van de makers zeer discutabel vindt. Sjaak Swart bijvoorbeeld, 'Mister Ajax', vindt ook dat Cruijff erbij hoort. "Over de hele wereld is Cruijff bekend. Hoe kan het nou dat hij hier niet bijstaat? Ik hoop dat ze het heroverwegen."De vraag blijft: was Cruijff wel echt net zo goed als Maradona en Pelé? Swart vindt duidelijk van wel, Weijland ook. Neil Petersen, presentator van Youtube-programma FC Afkicken, kijkt er net iets anders naar. "Hij was subliem, heel creatief, maar niet per se ook qua voetballend talent."Petersen legt uit dat dit soort ratings tot stand komen door meningen. "Mensen komen bij elkaar en die zeggen: 'wij denken dat Pelé beter is dan Cruijff'. Het is hartstikke discutabel en nu gaan kinderen tussen de 15 en 25 zich ermee bemoeien. Maar die kennen Cruijff helemaal niet."