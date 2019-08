Amerikaanse moeder koopt schoenenwinkel leeg voor arme kinderen

"Wat zou het kosten om alle schoenen uit deze winkel te kopen?", grapte de Amerikaanse Carrie Jernigan tegen een schoenverkoper. Een dag daarna had ze 1500 paar kinderschoenen gekocht, bedoeld voor kinderen uit arme gezinnen.De vrouw uit Arkansas was op zoek naar schoenen voor haar eigen kinderen, toen haar oudste dochter vroeg of ze ook een paar wilde kopen voor een klasgenootje; haar ouders hadden daar geen geld voor. "Toen ik betaalde, vroeg ik aan de verkoper wat het zou kosten om alle schoenen uit deze winkel te kopen. Het was een grap, maar voor ik er erg in had, had ik de manager aan de telefoon die me vroeg of ik serieus de hele winkel leeg wilde kopen", vertelt de vrouw aan Fox News.De winkel zou gaan sluiten, en daarom kon Carrie een goede korting krijgen. "We sloten een deal voor de ongeveer 400 paar schoenen die er nog in de winkel waren. Ik dacht: waar ben ik mee bezig? Mijn man gaat me vermoorden."Maar toen ze een dag later met haar kinderen terugkwam om de schoenen op te halen, bleek er nog een nieuwe lading bezorgd te zijn. "Mijn kinderen zeiden gelijk dat ik die dan ook moest kopen. Ik zei: laten we een paar dozen openen, als er kinderschoenen in zitten dan probeer ik ze te kopen. Doos na doos maakten we open, in allemaal zaten kinderschoenen." Uiteindelijk ging ze weg met zo'n 1500 paar kinderschoenen.Hoeveel Carrie daarvoor heeft moeten betalen, wil ze niet zeggen, maar ze zou in totaal zo'n 21.000 dollar korting hebben gekregen, meer dan ze in totaal heeft betaald.De schoenen gaan naar kinderen van ouders die niet genoeg geld hebben. "Ik ben vaak op school", verklaart Carrie, die op een school werkt, haar actie. "En waar ik woon is er veel armoede. De kinderen die deze schoenen krijgen, hadden anders geen nieuwe schoenen gehad voor het begin van het schooljaar."Nadat buurtgenoten lucht hadden gekregen van haar actie, kreeg ze veel bijval. Kerken, lokale bedrijven en plaatsgenoten organiseren begin augustus een 'terug naar school'-evenement waarbij ook schooltassen en andere gedoneerde schoolspullen worden weggegeven. Een anonieme man gaf haar 1000 dollar om spullen te kopen voor de kinderen. Van anderen kreeg ze bij elkaar 3000 dollar. Van dat geld kocht ze nog eens 250 paar schoenen en sokken.Dat de spullen goed terechtkomen, daarvan is ze overtuigd: ze zegt op Facebook dat ze al meer dan 200 berichtjes heeft gekregen van ouders die graag schoenen willen voor hun kinderen. "Zo veel mensen hebben echt nieuwe schoenen nodig voor hun kinderen. Die berichtjes die ik heb gekregen zijn hartverscheurend."