Politie trekt rukker van strand af

De politie heeft afgelopen weekend een man aangehouden die zich op het Zilverstrand in Almere aan het aftrekken was. De Utrechter zou dat meerdere keren hebben gedaan op het strandgedeelte voor niet-nudisten.



De politie kreeg op 27 juli een melding van een man die zich vlakbij andere strandgasten aan het bevredigen was. Toen agenten ter plaatse kwamen, kon de man door een getuige aangewezen worden. De politie kon de 33-jarige meteen arresteren.



De man zou ook een aantal dagen eerder gezien zijn terwijl hij met zichzelf bezig was. De politie maakt de arrestatie bekend om ontstane onrust bij strandbezoekers weg te nemen.

Reacties

01-08-2019 16:17:01 stora

Oudgediende







Quote:

De Utrechter zou dat meerdere keren hebben gedaan op het strandgedeelte voor niet-nudisten.

Dus bij de nudisten mag dat wel. Dus bij de nudisten mag dat wel.

01-08-2019 16:34:45 BatFish

Oudgediende







Vermoedlijk kost het meer moeite om een trekker van het strand af te rukken... @stora : Ja dat viel mij ook al op. Rare toevoeging. Wel een heel fijn gekozen titelVermoedlijk kost het meer moeite om een trekker van het strand af te rukken...

01-08-2019 16:38:31 HHWB

Oudgediende







T S @stora : Bij nudisten is dit toch normaal, die gebruiken toch hun sperma als zonnecreme?

01-08-2019 16:45:59 Mamsie

Oudgediende







Zijn ze nu helemaal van de pot het strand gerukt!

