96-jarige man bestraft voor winkeldiefstal: Emmenaar blijft chocoladerepen stelen bij Boni in Emmen

Een 96-jarige man uit Emmen is veroordeeld voor winkeldiefstal. Hij is in april in de Boni Supermarkt in Emmen betrapt op het stelen van een reep chocolade.



De hoogbejaarde verdachte verscheen maandag niet op de zitting van de politierechter. Volgens de rechter rekende de man de bewuste dag vroeg in de ochtend een appeltaart en druiven af bij de kassa. Een getuige had gezien dat hij een reep chocolade had gestolen en waarschuwde het personeel. In de winkel gaf hij de diefstal toe, maar bij de politie deed de verdachte een beroep op zijn zwijgrecht.



De Emmenaar blijkt vaker betrapt op de diefstal van chocoladerepen in het recente verleden. In 2016 kreeg hij een boete van 300 euro en in 2018 is een zaak tegen hem geseponeerd vanwege zijn leeftijd. Volgens de officier van justitie is er tussendoor meerdere keren door de eigenaar van de supermarkt met hem gesproken en ook de politie heeft de 96-jarige Emmenaar gewaarschuwd. ,,Maar dat helpt niet.”



De officier zegt dat er intern discussie is geweest over de vraag of iemand met zo’n hoge leeftijd voor een betrekkelijk klein feit vervolgd moet worden. Dat is wel gebeurd, omdat het Openbaar Ministerie vindt dat ook naar de belangen van de supermarkteigenaar moet worden gekeken.



De politierechter zegt dat met de man gesproken is om te achterhalen waarom hij steeds repen chocolade steelt. Het zou een schreeuw om aandacht kunnen zijn. ,,Er is meneer gevraagd of hij soms eenzaam is en of hij veel contact heeft met andere mensen.” De man heeft daarop geantwoord tegen de politie: ,,Dat is een lastige vraag. Ik heb met bijna niemand contact. Ik ken niemand van mijn niveau. Ik heb wel drie zonen met wie ik het goed kan vinden en die zijn van mijn niveau. Eerder kende ik ook nog een man van mijn leeftijd die van mijn niveau is, maar hij is overleden. We worden geboren om weer dood te gaan.”



De verdachte is door de politie ook gevraagd naar zijn geestelijke gesteldheid. Hij heeft gezegd: ,,Ik ben in armoede opgegroeid en dan doe je weleens dingen die niet mogen. Ik kan alles nog goed onthouden, met mijn geestelijke gesteldheid is niets mis.” Waarom de Emmenaar niet naar de rechtszaak is gekomen, is niet duidelijk. Volgens de officier is de verdachte ook niet komen opdagen bij de reclassering.



De hoogbejaarde Emmenaar is door de politierechter veroordeeld tot een boete van 300 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Dat is wel gebeurd, omdat het Openbaar Ministerie vindt dat ook naar de belangen van de supermarkteigenaar moet worden gekeken."



Tja, natuurlijk. De belangen van een miljoenen verdienende eigenaar afzetten tegen die van een hoogbejaarde, waarschijnlijk arme nietsnut. Typische (r)overheid.

S @zekerlezen : je noemt de man een nietsnut, waar haal je dat vandaan?

Waarom een politiezaak hiervan gemaakt?

De man heeft duidelijk behoefte aan een geriater die hem begeleidt.

Arme, warrige eenzame man....

