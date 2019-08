Vrouw doet schoen uit en mept op ruit van wagen. En dan loopt verkeersagressie pas écht uit de hand!

Bijzonder heftige beelden uit Newcastle, Engeland.Daar liep het zaterdagavond rond 21u00 stevig uit de hand. Op onderstaande beelden zien we hoe een vrouw met haar schoen op de voorruit van een wagen begint te meppen.De bestuurder van die wagen besluit echter weg te rijden en daarbij komt de dame stevig ten val. Een man die op het voetpad liep, werd ook bijna aangereden.Laatstgenoemde probeert de bestuurder van de wagen aan te vallen, maar dat had hij misschien beter niet gedaan. De wegpiraat maait hem namelijk volledig van de baan en de man vliegt tegen een paal.De politie is ondertussen met een onderzoek gestart. Wat de aanleiding was voor dit bijzonder heftig tafereel is (nog) niet geweten. Wel willen we waarschuwen voor de bijzonder heftige beelden! Ze zijn mogelijk niet geschikt voor gevoelige kijkers!