Vervelende aanloop naar rij-examen: instructeur aangereden bij tankstation

Een rij-instructeur die maandagochtend nog even de ramen van de lesauto waste voor een rij-examen, werd even later per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw werd bij een tankstation aangereden.Het ongeluk gebeurde bij het Total-tankstation aan de Stevenshofdreef. De auto die de vrouw aanreed, wilde naast haar gaan staan om te tanken.Een andere rij-instructeur haalde de leerling op, om zo toch examen te kunnen doen.