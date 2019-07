Dronken vrienden willen hulpeloos vogeltje redden en bellen een uber

Enkele Amerikanen zaten gezellig op een terrasje te genieten van een pintje, toen het noodlot toesloeg. Een kuikentje was uit zijn nestje gevallen, vlak voor de voeten van de vriendengroep. Omdat het vogeltje nog te jong was om te vliegen en dringend hulp nodig had, schoten de beschonken mannen in actie.



“We zaten gewoon onder de boom toen hij eruit viel”, zegt Tim Crowley aan The Dodo. Daarop lieten ze hun geliefde pintjes staan en startten ze een reddingsactie. Tim besloot dat ze het vogeltje naar het Wildlife Rehabilitation Center of Northern Utah moesten brengen. Maar hoe ze die taak moesten volbrengen, was nog niet helemaal duidelijk, want door hun alcoholconsumptie waren ze best wat aangeschoten.



“We vonden het niet verantwoordelijk om te rijden”, zegt Crowley. „Een van mijn vrienden suggereerde daarom om een Uber te bellen. Hij maakte een grapje, maar daarop dachten we ‘waarom niet’? Het was een fantastisch idee.”



De Uber-chauffeer reageerde verrast toen ze hoorde dat het vogeltje haar passagier zou zijn. Maar alsnog nam ze haar taak serieus. Ze bracht het diertje naar het Wildlife Rehabilitation Center, waar ze op hun beurt ook verrast waren vanwege de moderne ziekenwagen.



Petey, zo noemde Crowley het vogeltje, stelt het goed en mag binnenkort weer zijn vleugels uitslaan. Toen Crowley het goede nieuws vernam, brachten hij en zijn makkers een toost uit op Petey, met een pintje uiteraard.

Reacties

In ieder geval waren ze zo wijs om niet zelf achter het stuur te gaan zitten. Dat zouden meer mensen moeten doen.

