Ruim US$ 66.000 aan sieraden en honderden muntjes uit maag vrouw verwijderd

Artsen hebben honderden muntjes en sieraden met een waarde van ruim US$ 66.000 uit de maag van een vrouw verwijderd.



Runi Khatun, 22, werd op 16 juli zeer verzwakt met spoed gebracht naar het ziekenhuis, nadat ze steeds overgaf.



Verbijsterde artsen in het westen van Bengal, India, ontdekten tijdens een scan dat de jonge vrouw honderden items in haar maag had, onder meer: 69 kettingen, 80 oorbellen, tientallen munten, 11 neusringen, vijf voetkettingen en een horloge.



De moeder van Runi zegt dat haar dochter werd geconfronteerd toen de gouden sieraden thuis verdwenen. De vrouw had echter geen idee dat haar dochter de items slikte.



De munten die Runi ingeslikt heeft, komen waarschijnlijk uit de winkel van de broer.



Ranu huilde altijd wanneer ze geconfronteerd werd, maar ze gaf nooit toe dat ze items slikte, zegt de moeder. Voordat ze naar het ziekenhuis werd gehaald, had de familie diverse artsen bezocht, maar haar gezondheid werd slechter.



In het ziekenhuis moest Ranu 5 liters bloed worden toegediend, voordat ze kon worden geopereerd.



Tijdens de operatie, die een uur en 15 minuten duurde, werd ongeveer 1,6 kg metaal verwijderd.



Haar gezondheidssituatie is nu stabiel, zeggen de artsen.

het was niet omdat ze de banken niet vertrouwt, maar wat zit er dan achter

Ze dacht dat ze een spaarpot of juwelendoos was.....



Ze zit met de situatie nu lelijk in haar maag!Ze dacht dat ze een spaarpot of juwelendoos was.....

