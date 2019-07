Ligfiets die gemaakt is voor 120 km/u rijdt over oude vliegbasis Soesterberg

SOESTERBERG - Bezoekers van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg werden naast het oude oorlogsmaterieel vandaag geconfronteerd met nog een unieke bezienswaardigheid. Op het terrein van de voormalige luchtmachtbasis werd een ligfiets gepresenteerd die ontworpen is voor snelheden van meer dan 100 kilometer per uur.De VeloX 9-ligfiets is door 16 studenten van de TU Delft en de VU Amsterdam in elkaar gezet voor de World Human Powered Speed Challenge in de Amerikaanse staat Nevada. Bedoeling van die wedstrijd is zo hard mogelijk te rijden op een fiets. De studenten willen in september proberen het record voor de vrouwen te verbreken. Dat staat op 121,8 kilometer per uur.Om zulke hoge snelheden te halen op een fiets is het belangrijk dat die zo aerodynamisch mogelijk is. Daarom is de buitenkant van de ligfiets zo strak mogelijk om het lichaam van de renners heen gemaakt. De Nederlandse renners zijn de Utrechtse Rosa Bas en Jennifer Breet uit Leiden.Wie de fiets ook echt meer dan 100 kilometer per uur wil zien rijden, moet een ticket boeken naar de Verenigde Staten. In Nederland ligt de hoogste snelheid die is gehaald vanwege het gebrek aan lange testwegen vooralsnog op ongeveer 70 kilometer per uur.Die topsnelheid werd in Soesterberg niet gehaald: 50 kilometer per uur was het hardste dat er gereden werd. Een student: "Vandaag waren vooral showruns want we konden maar een klein stukje van het terrein gebruiken." Maar de studenten zijn optimistisch over hun kansen als ze in september het hele parcours tot hun beschikking hebben: "Het zijn topatleten en de fiets doet het ook goed, dus de kans is er zeker. Maar als er teveel wind staat dan wordt de run afgekeurd. Wel hebben we meerdere mogelijkheden want de race duurt een week dus we kunnen de kansen spreiden. Kortom, we gaan hard ons best doen!"