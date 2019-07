Omstanders zien ontvoering in Wijk aan Zee en slaan alarm

WIJK AAN ZEE - De politie had het zaterdagnacht druk met een mogelijke 'ontvoering' van een meisje in Wijk aan Zee. Getuigen hadden gezien dat een meisje met de nodige weerstand in een auto werd gezet op de Zeestraat. Gelukkig bleek de vork net iets anders in de steel te zitten.Getuigen vertrouwden de zaak niet helemaal, schreven het kentekennummer op en belde de politie. Hierna is de politie een zoekactie gestart en na enige tijd zagen ze de bewuste auto rijden.De auto werd onderzocht en de inzittenden werden gecontroleerd. Zij verklaarden dat ze een vriendin waren tegengekomen en zich zorgen maakten, omdat ze zichtbaar onder invloed was. Ze besloten het meisje voor haar eigen veiligheid met de auto naar huis te brengen. Zij was het hier blijkbaar niet mee eens en had wat tegengestribbeld.Politieagenten hebben de verklaringen gecontroleerd en deze bleken te kloppen.