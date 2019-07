Vrouw gewond na schermutseling

GROU - Een inwoonster van Grou is in de nacht van zaterdag op zondag, om kwart over 12, mishandeld. De vrouw was de tuin aan het sproeien toen ze hoorde dat een aantal jongeren (jongens én meiden) in de steeg bij het cathechisatielokaal aan de Kerkstraat aan het wildplassen waren. Ze riep dat ze dat niet moesten doen, omdat er voldoende toiletten in het dorp waren. De jongeren reageerden met de opmerking dat zich er niet mee moest bemoeien. De vrouw richtte vervolgens de waterslang op de jongeren, waarna één van hen probeerde de slang af te pakken. Daarbij viel de vrouw en werd ze over de tegels gesleurd. Ze raakte daarbij gewond aan vinger, elleboog en knie. De vrouw heeft aangifte gedaan. De politie zoekt getuigen en mensen die denken te weten wie de jongeren kunnen zijn. Zij kunnen bellen met 0900-8844.

