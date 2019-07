Hoofd vrouw bevestigd aan mannelijk lichaam gevonden in lab vol menselijke resten

FBI-agenten die een illegale handel in uiteengereten menselijke resten onderzochten, hebben emmers vol met handen, armen, benen, ingevroren massa van mannelijke geslachtsorganen en lichaamsdelen van diverse personen aan elkaar bevestigd, gevonden in een wetenschappelijk laboratorium in Arizona, VS.



Het Biologisch Onderzoekscentrum in Phoenix – een lichaamsdonatie en weefselbank faciliteit – werd aangeklaagd door acht families na de ontdekking.



Het centrum werd gerund door eigenaar Stephen Gore, die menselijke delen verkocht zonder toestemming van donoren.



Het lab werd in 2014 ontmanteld door de politie, maar de gedetailleerde informatie kwam pas deze week aan het licht, vanwege de uitspraak in de rechtszaken die waren aangespannen.



Agenten haalden aan dat ze lichamen vonden die waren doorzaagd met een kettingzaag.



Emmers vol met menselijk bloed en lichaamsweefsel lagen overal op de vloer of in een diepvries en er waren geen identificatielabels om de lichamen te onderscheiden.



Men zag ook een klein hoofd van een vrouw dat was bevestigd aan een mannelijk lichaam, net als Frankenstein, en ook nog opgehangen aan een muur.



Het kostenplaatje voor een hoofd bedroeg US$ 500, armen US$ 750 en een volledig lichaam US$ 5000.



“Dit is een horrorverhaal. Het is gewoon ongelooflijk”, zegt Troy Harp, een van de eisers.

Harp doneerde zijn moeder en grootmoeder in 2012 en 2013 aan de faciliteit met dien verstande dat hun lichamen gebruikt zouden worden voor wetenschappelijk onderzoek.

“Kanker, leukemie en noem maar op, gebruik maken van weefsel,” zei Harp. “Dat is wat aan mij werd verteld.”



Gore is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar.

30-07-2019 12:06:16 Mamsie

Hammer's house of horror.....

30-07-2019 12:52:02 venzje

Quote:

Het centrum werd gerund door eigenaar Stephen Gore Nomen est omen: het zelfstandig naamwoord 'gore' betekent geronnen bloed of bloedvergieten. Nomen est omen: het zelfstandig naamwoord 'gore' betekentof

30-07-2019 12:53:51 Emmo

@venzje : Was er niet ook een milieuactivist die zo heette?

30-07-2019 13:10:15 venzje

@Emmo : Ik herinner me ook nog een vicepresident van een of ander agressief landje die zo heette.

30-07-2019 13:17:36 Emmo

@venzje : Is dat eigenlijk een vicepresident of een vieze president?

30-07-2019 13:23:17 GMVersluis

Maar wat waren ze daar nu precies aan het doen? was het gewoon handel in stukken mens of probeerde ze nu echt een frankenstein te maken??

en deed deze man dat dan alleen of was er een team? of nou ja, genoeg onbeantwoorde vragen? @Emmo : dat hangt ervan af of hij zich wel of niet heeft gewassenMaar wat waren ze daar nu precies aan het doen? was het gewoon handel in stukken mens of probeerde ze nu echt een frankenstein te maken??en deed deze man dat dan alleen of was er een team? of nou ja, genoeg onbeantwoorde vragen?

30-07-2019 14:06:54 Emmo

Waarom die een aantal dingen aan elkaar hebben proberen te naaien? Geen idee. Misschien hadden ze eventjes niets te doen en verveelden ze zich. @GMVersluis : Als ik het artikel goed begrijp was het een handel in stukken mens: – een lichaamsdonatie en weefselbank faciliteit –Waarom die een aantal dingen aan elkaar hebben proberen te naaien? Geen idee. Misschien hadden ze eventjes niets te doen en verveelden ze zich.

30-07-2019 14:27:48 zekerlezen

@venzje : Je denkt net als ik, had ook de associatie gemaakt met de naam Gore/goor (in het Nederlands).

30-07-2019 14:48:51 BatFish

@Emmo : sja, je bent eens melig en je verveelt je op vrijdagmiddag

30-07-2019 14:50:16 venzje

Hobby

30-07-2019 14:55:17 zekerlezen

Wat een enge idioot, dat genot van lijken en dode lichaamsdelen is precies de reden waarom sommige seriemoordenaars tot hun daden kwamen. Sluit die boef het liefst langdurig op.

30-07-2019 15:01:13 zekerlezen

Dat tweede, een team. Dat een man dit alles in zijn eentje doet lijkt me onmogelijk. @GMVersluis : Lijkt me sterk dat ze een Frankenstein in die zin van een levend organisme probeerden te maken, aangezien dat vrijwel wetenschappelijk onmogelijk is. En zelfs met hun waanbeelden en illusies in de VS, zullen extremistische Amerikanen hierdoor niet misleid zijn.Dat tweede, een team. Dat een man dit alles in zijn eentje doet lijkt me onmogelijk.

