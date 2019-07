Elektrische auto's loeizwaar: Asfalt slijt er harder door, dus vaker onderhoud

Als Nederland massaal overstapt op de elektrische auto, zullen wegen sneller slijten en meer onderhoud nodig hebben, vermoeden deskundigen. Door de accupakketten zijn de elektrische auto’s loeizwaar en door de grote motorvermogens rijden ze de klinkers bijna letterlijk uit de grond.



Hoeveel extra slijtage een geëlektrificeerd wagenpark zal veroorzaken, is nog onbekend. Rijkswaterstaat is bezig met de analyse van enorme hoeveelheden data om daarachter te komen. Onderhoud van de rijkswegen kost momenteel ruim een half miljard euro per jaar; een paar procent extra slijtage kan een enorme kostenpost zijn.



Er rijden nu 62.000 elektrische auto’s, maar dat zijn er over tien jaar naar schatting al anderhalf miljoen. Eén ding hebben deze auto’s gemeen: ze zijn veel zwaarder dan benzine- en dieselauto’s. Een Tesla S bijvoorbeeld weegt tot wel 2200 kilo, met gemak 600 kilo meer dan een benzineauto van vergelijkbare afmetingen. Een Volkswagen e-Golf is door de accu’s een derde, 400 kilo, zwaarder dan zijn benzinebroertje. Rijkswaterstaat zegt dat voertuiggewicht een van de factoren is voor de slijtage van asfalt.



Elektrische auto’s zijn geliefd vanwege de milieuvoordelen en de belastingvoordelen voor zakelijke rijders, maar ook omdat het ware scheurijzers zijn. Het ‘budgetmodel’ van Tesla, de 1600 kilo zware Model 3, racet in 3,4 seconde van 0 naar 100 km/uur. Bij een dergelijke acceleratie hebben niet alleen de banden maar ook het wegdek zwaar te lijden.



Sommige Teslarijders bekennen op fora dat ze zo ‘sportief’ rijden dat de banden al na 25.000 kilometer aan vervanging toe zijn. Doorgaans gaat een autoband 60.000 tot 80.000 kilometer mee.



Als de banden onder die zware scheurijzers zo snel slijten, zal de weg het ook te verduren hebben, verwacht Sandra Erkens, hoogleraar toegepaste wegbouwkunde aan de TU Delft. ,,De toplaag, die zorgt voor veiligheid en comfort, slijt zeker door het contact met de banden. Ik verwacht dat als de banden sneller slijten - onder verder dezelfde omstandigheden - dat ook geldt voor de weg.’’

Nou, dat zal wel te merken zijn aan de wegenbelasting.

@Mamsie : Nee, want je betaalt juist minder als je elektrisch rijdt. (Tot 2020 zelfs helemaal niks voor een 100% elektrische auto.)

