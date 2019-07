Politie vangt bot bij Hoornseplas

Bij het naaktstrand aan de zuidkant van de Hoornseplas in Eelderwolde is vrijdag aan het begin van de avond een bot gevonden. De politie heeft de opmerkelijke vondst meegenomen.Volgens een woordvoerder van de politie is onduidelijk of het bot van een mens of dier afkomstig is. De woordvoerder liet eveneens weten dat er verder geen sporen werden gevonden die wijzen op een mogelijk misdrijf.Een deel van het recreatiegebied was korte tijd afgezet. Het bot is meegenomen voor nader onderzoek.