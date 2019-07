Vluchtende verdachte gaat stukje zwemmen in Sloterplas

Een man die vrijdagavond wegens een bedreiging achtervolgd werd door de politie, dacht de agenten van zich af te schudden door een stukje te gaan zwemmen in de Sloterplas.Het werd de verdachte te heet onder de voeten en sprong rond 19.30 uur in het water. Dienstdoende agenten konden de zwemmende verdachte daardoor niet te pakken krijgen.De zwemmer trok veel bekijks aan de westkant van de Sloterplas. Meerdere badgasten stonden aan de kant om de verdachte te volgen.Na ruim een uur zwemmen was de verdachte de Sloterplas zat en klom hij zelf uit het water. De politie kon hem daarna arresteren. De man is gehoord en is inmiddels weer op vrije voeten.