Steeds meer egels dood door robotgrasmaaier: Het is een slachtmachine

Steeds meer egels gaan dood door de messen van een robotgrasmaaier. De Egelbescherming en de Egelwerkgroep roepen daarom op om de maaier, die aan populariteit wint, niet 's nachts aan te zetten. "Het is zeker voor de babyegel een slachtmachine."Het klinkt aanlokkelijk: voordat je naar bed gaat, zet je de grasmaaier aan en als je wakker wordt, is je gras weer lekker kort. Maar waar veel mensen volgens de Egelbescherming en de Egelwerkgroep niet bij stilstaan, is dat er een nare bijsmaak aan vastzit.Egels, die vooral 's nachts wakker zijn, raken namelijk gewond door de scherpe messen van de machine. "Egelverzorgers die al lang in het vak zitten zien een toename van ernstige verwondingen op de rug", zegt Merel Klaarmond van de Egelwerkgroep. "Wij horen die verhalen ook steeds vaker", zegt Jenny Kleve van de Egelbescherming.Vooral jonge egeltjes raken gewond door de machines die vaak 's nachts aanstaan. Kleve: "Niet omdat de egels een nest in het gras hebben, maar wel omdat de moeders met hun pasgeboren egeltjes door het gras wandelen 's nachts. De baby's zijn niet snel genoeg om te ontkomen aan de machine, waardoor ze volledig worden weggemaaid."Maar het gaat er ook om dat de maaimachines tot net over de grasrand maaien. "Precies waar de nestjes wel liggen. De baby's liggen dan in een klein, ondiep nest, waar de machine overheen gaat. Dan is het gewoon een slachting."De eerste automatische grasmaaier werd in 1990 ontworpen, maar is nu aan zijn opmars bezig. De robotgrasmaaier wordt namelijk steeds vaker aangeschaft, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws.Zo noemt webshop 'De Robotgrasmaaier' het de laatste tijd zelfs een gekkenhuis. "We zien een hele flinke toename. Ik denk omdat mensen het gemakkelijk vinden, ze winnen er tijd mee", zegt een woordvoerder. "Die toename is drie jaar geleden ingezet."Producent Husqvarna zegt ook 'een sterke toename' te zien. Niet alleen omdat mensen het apparaat kopen om er tijd mee te winnen, maar ook uit milieuoverwegingen. Zo zouden mensen met een maaier op brandstof nu overstappen op de elektrische robotmaaier.Ook webwinkel Coolblue zegt vaker robotmaaiers te verkopen. Dit jaar al honderden meer dan vorig jaar, stellen ze.In de winkels van Mediamarkt liggen geen robotmaaiers. "Maar het ligt wel in de planning om dit in de nabije toekomst te gaan doen", zegt een woordvoerder desgevraagd.Als de egels niet gelijk zijn overleden, worden ze soms zwaargewond overgebracht naar opvangcentra in het land. Kleve: "Zo heb ik een keer een egel binnengekregen waarvan drie poten waren geamputeerd. We zien vrij ernstige verwondingen die bijna altijd dodelijk zijn. Vaak kunnen we ze alleen nog in laten slapen."Ook Mirjam Bouwels vond een gewonde egel in haar tuin in Heerlen. Ze zag het meteen: de egel was geraakt door een robotgrasmaaier van iemand uit de buurt. "De egel overnachtte al een langere tijd bij mij in een egelhuisje. Ik ging een keer kijken 's ochtends en toen zag ik opeens dat hij op zijn zij lag. Het achterpootje lag er half af. Gelukkig heeft hij het wel overleefd, maar het zag er niet goed uit."