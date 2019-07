Geluk wordt pech: voor duizenden euro's aan onnodige F1-tickets

De loting voor Grand Prix Zandvoort-kaarten zit erop. De mazzelaars kregen kaarten en de pechvogels grepen mis. En dan heb je nog de mazzelaars die zoveel geluk hadden dat ze ook pechvogel zijn geworden: ze hebben voor duizenden euro's kaarten die ze zelf niet nodig hebben. Deze moeten ze gewoon betalen: de organisatie neemt ze niet terug en doorverkopen is een project van de lange adem.



Zoals de vriendengroep van Teun Bax. Hij en zijn vrienden wilden graag naar de race in Zandvoort volgend jaar. Om de kansen op tickets te vergroten, besloten ze meerdere inschrijvingen te doen, vertelt hij. "We hebben zes keer ingeschreven voor kaarten."



Bax's vriendengroep had iets te veel geluk. "We hebben twintig tickets voor drie jaar op zaterdag en zondag, vijf keer tickets voor zaterdag aankomend jaar en vijf keer tickets voor zondag aankomend jaar."



En dat terwijl hij maar vijf tickets voor drie jaar nodig heeft. "Dat komt neer op 13.000 euro aan tickets teveel."



Een flink bedrag dat Bax volgens organisator Dutch GP verplicht is om te betalen. "Er is duidelijk gezegd op het moment van aanvraag dat de kaarten waarvoor je een aanvraag deed, een afnameverplichting hebben. Je bent daarmee dus een koop aangegaan die nu wordt afgerond", legt Simon Keijzer van Dutch GP uit.



Mag een afnameverplichting voor dit soort kaartjes wel? "Ja", zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. "Bij veel online aankopen geldt een bedenktijd van twee weken, maar bij dingen als concerten, evenementen of een theatervoorstelling is dat niet zo."



Het moet wel duidelijk zijn dat er een afnameverplichting is, voegt hij nog toe. "Maar als ik zo kijk naar de website en de inschrijfmailtjes staat de afnameverplichting duidelijk genoeg vermeld. Mensen hadden dit kunnen weten", zegt Spierenburg.



Het lijkt er dus op dat de vriendengroep van Bax de volle 21.000 euro moet gaan betalen voor alle kaartjes waarvoor ze zijn ingeloot. Toch zijn ze dat niet direct van plan. Volgens Bax heeft de organisatie twee opties.



"Ze kunnen alles incasseren en daarmee de zwarte markt en doorverkoop overspoelen of de niet betaalde kaartjes terugnemen en opnieuw verloten onder de inschrijvers", zegt hij. Vanzelfsprekend hoopt hij op het tweede, al snapt hij ook dat de organisatie zelf het liefst de entreegelden zo snel mogelijk binnen heeft.



Voor diegenen die alles in een keer willen betalen, geldt een betaaltermijn van 5 werkdagen. Het is ook mogelijk om gespreid te betalen, maar daar zijn wel extra kosten aan verbonden.



Organisator Dutch GP is duidelijk: wie is ingeloot, moet betalen en het er niet op aan te laten komen. Wie niet op tijd betaalt, krijgt in eerste instantie herinneringen, maar daarna kunnen ook aanmaningen volgen. Of daar kosten aan verbonden zijn, wil de organisatie niet zeggen.



Volgens het bedrijf zijn er genoeg mogelijkheden om tickets die je zelf niet nodig hebt, te verkopen. Dat klinkt ook logisch, maar is makkelijker gezegd dan gedaan. Om zwarte handel tegen te gaan heeft de Dutch GP maatregelen genomen, met onder meer een speciaal doorverkoopplatform dat begin volgend jaar online gaat. Dat duurt dus nog even.



Ook wie nu al een koper kan vinden voor zijn kaarten, moet nog geduld hebben. Je kunt een potentiële koper al wel laten betalen, maar die krijgt het ticket pas begin volgend jaar. Want pas dan kunnen de tickets op naam gezet worden. En dat moet door de oorspronkelijke koper gedaan worden.



Degene die de kaarten overneemt moet er dus maar op vertrouwen dat hij de tickets ook echt krijgt. Als oplossing daarvoor kan hij het bedrag bijvoorbeeld pas betalen als de tickets op zijn naam staan. Maar dat betekent dat de oorspronkelijke koper een jaar lang geen geld krijgt voor de tickets.

