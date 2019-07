Zeldzame kruising tussen fazant en kip loopt al jaren rond op Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog loopt het product rond van een bijna onmogelijk moment van passie in het dierenrijk. In 2014 werd een loslopende witte kip gedekt door een fazantenhaan.Niet één keer, maar meerdere keren, meldt Omrop Fryslân. Daaruit is een zeer zeldzaam dier ontstaan, dat de 'kipzant' wordt genoemd op het eiland; een kruising van beide soorten.De kruising tussen deze twee dieren komt wel vaker voor, maar is toch bijzonder. Deze genetische rariteit was tot nu toe niet meer dan een regelmatige gast in de achtertuinen van de bewoners van de Voorstreek op het eiland; op het vasteland wist niemand ervan.Van de twaalf eieren die in 2014 werden gelegd, zijn er uiteindelijk drie uitgekomen; twee witte en één bruine. Een witte was al snel dood en een andere belandde in de bek van een Spaanse hond met een bijzonder talent; het dier kon kippen zo uit de lucht plukken.De bruine, een haan, is tot de dag van vandaag in leven gebleven. Al scheelde dat niet veel, want voor de vakantie werd hij aangereden door een auto op het Waddeneiland, waar niet veel auto's rijden. Daardoor mist hij nu een oog, vertelt Andries van Guldener, bij wie de vogel in de coniferenhaag werd uitgebroed.Van Guldener was ook getuige van het amoureuze moment tussen kip en fazant. 'Wij zaten in huis en ik zei tegen de vrouw: moet je nu eens kijken wat hier gebeurt!' Het heeft uiteindelijk een doodlopend, genetisch zijpaadje opgeleverd, want de haan kan dekken wat hij wil, er komen geen kuikens van. Hij probeert het ook niet.'Hij heeft geen oog voor de vrouwtjes', zegt Van Guldener. De kipzant zwerft al jaren door het dorp en liet zich al die tijd niet zien voor de camera. Het bleek dat de vogel 's ochtends op drie adressen eten had gekregen en niet zo actief meer was.