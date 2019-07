Te koop: occasion uit 1894

In Duitsland wordt op een oldtimerbeurs de oudste nog op de weg toegelaten auto ter wereld tentoongesteld (staat dus niet te koop). Het gaat om de Benz Victoria Motorkutsche Nr. 99 die stamt uit het jaar 1894. Dit rijdende stuk historie is ondanks de ontberingen van de twintigste eeuw nog steeds in goede staat.