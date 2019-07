Verdwaalde vissers na 18 dagen op zee gered bij Aruba

Twee mannen die al achttien dagen op zee ronddobberden, zijn woensdagavond bij Aruba opgepikt door Nederlandse marine.Het duo was op 6 juli een dagje gaan vissen vanuit St. Lucia, ruim 700 kilometer verderop. Omdat ze alleen een kompas hadden en geen gps, raakten ze verdwaald. Ze stonden gemeld als vermist.De twee vissers werden bij toeval ontdekt door de Kustwacht, die het marineschip Zr. Ms. Groningen alarmeerde. Ze trokken de aandacht door wanhopig naar een patrouillevliegtuig te zwaaien.Met de boordhelikopter werden de mannen uit het bootje gehaald. Ze kregen in de helikopter al medische hulp en werden voor verdere zorg overgebracht naar Aruba.De Groningen fungeert als stationsschip in het Caribisch gebied en voert er kustwachttaken uit.

27-07-2019 18:23:39

zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 709

OTindex: 41



Ik kan me voorstellen hoe moeilijk dat is, heb het niet op zee gedaan en al helemaal geen 18u jur, maar onlangs in de rivier een paar uur al dan niet vrijwilleg rondgedreven. Met de stroming erbij kwam ik nergens dichtbij mijn doel (een eiland) en besefte ik na een paar uur dat ik weinig controle had en gewoon stiekem afdreef. Best een paar verschrikkelijke momenten beleefd toen ik besefte hoe machtrloos je dan tegenover de natuur bent. Probeerde niet te paniekeren (lukte niet echt) in mijn poging de oever te bereiken. Gelukkig liep het goed af.