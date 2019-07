Zorginstelling Cordaan liet zwijgcontract tekenen door verstandelijk beperkten

Zorginstelling Cordaan heeft in 2014 met cliënten een overeenkomst getekend waarin stond dat ze zich niet negatief mochten uitlaten over haar organisatie. Er stond ook in dat zij een bedrag van Cordaan zouden ontvangen waarover zij evenmin mochten reppen. Dat zegt Cordaan-bestuurder Ronald Schmidt in de Volkskrant. Cordaan heeft verscheidene vestigingen in en bij Amsterdam.



Volgens de krant is sprake van een zwijgcontract dat Cordaan een groep verstandelijk beperkte cliënten liet tekenen over de financiële, geestelijke en fysieke mishandeling die zij jarenlang ondergingen. Schmidt spreekt overigens van een ‘vaststellingsovereenkomst’.



Een oud-medewerkster van Cordaan kreeg deze week drie maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 200 uur. Ook moet zij schadevergoedingen aan oud-cliënten betalen. De vrouw heeft als groepsbegeleidster tussen 2009 en 2013 cliënten gestraft, gekleineerd en gedwongen hun geld aan haar in beheer te geven, constateerde de rechtbank. Van dat geld kocht ze ook spullen voor zichzelf. Ook een collega ging in de fout, samen met haar.



“Door cliënten hardhandig te behandelen, te straffen, kleineren en vernederen zorgden de twee vrouwen voor een onveilige en intimiderende sfeer op de groep. In die sfeer voelden de mentaal kwetsbare cliënten zich onder meer gedwongen hun pinpas en geld aan de twee vrouwen af te staan”, aldus de rechtbank.



“Behalve dat de vrouwen het geld vanuit hun functie helemaal niet móchten beheren, maakten ze van dat beheer een grote puinhoop”, constateerde de rechtbank verder. “Het management was op de groep onzichtbaar en er was nauwelijks toezicht op de werkzaamheden van de begeleidsters”, aldus de rechtbank over Cordaan.



De gezondheidsinspectie heeft geen melding over zwijgcontracten ontvangen. “Zwijgcontracten achten we altijd zeer ongewenst.”, aldus een woordvoerster. “Mensen mogen vrijuit en met iedereen praten over wat hen is overkomen. Als er iets mis gaat in de zorg, moet dat in alle openheid gemeld en onderzocht worden om ervan te leren en om herhaling hopelijk te voorkomen.”



Cliënten of hun naasten die met dergelijke afspraken te maken hebben gehad, kunnen dit melden bij de inspectie, ook anoniem.

Reacties

27-07-2019 21:26:16 Ronnymij

Junior lid

WMRindex: 6

OTindex: 2

Walgelijk om te lezen dat er zo met mensen met een beperking wordt omgegaan. Ze zijn zo puur van zichzelf, en worden dan misbruikt in het belang van hun zorgverleners.

Ik hoop dat de onderste steen boven komt hierin, want er zal zeker meer aan de hand zijn als ze willen dat je zwijgt

27-07-2019 21:59:18 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.090

OTindex: 3.086

Dat dit nog steeds voor kan komen is gewoon schandalig. Het blijkt maar weer dat er meer gerouleerd moet worden met de medewerkers.



Als er vaker gewisseld wordt met personeel en het management is niet op de bonussen uit dan kunnen ze dit soort taferelen voorkomen.



Ook zou het schelen als er familie is die het geld in de gaten zou kunnen houden, ook al kunnen ze er niet bij, maar gewoon kunnen meekijken dan voorkom je ook dit soort intimidaties.

